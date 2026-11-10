Teddy Riner begeisterte die Franzosen als Olympiasieger. Ob dies ihn auch ins Präsidentenamt trägt? Seine Kandidatur jedenfalls wird den Wahlkampf verändern.

Für einen Moment kann man sich das ja vorstellen: Wie bei den Olympischen Spielen in Los Angeles das Judo-Finale beginnt, und im blauen Kimono, 140 Kilogramm schwer, aber mit der Wendigkeit einer Katze, federt der französische Staatspräsident in den Ring. Klammert, schwitzt, taumelt – und hebelt seinen Gegner dann per Schenkelwurf aus, Uchi-mata, Gold für Frankreich!