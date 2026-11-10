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FrankreichEin Judoka wechselt in die Disziplin der Politik

Lesezeit: 2 Min.

Teddy Riner vor dem Judo-Finale bei den Olympischen Sommerspielen in Paris am 2. August 2024.
Teddy Riner vor dem Judo-Finale bei den Olympischen Sommerspielen in Paris am 2. August 2024.
Arlette Bashizi/Reuters

Teddy Riner begeisterte die Franzosen als Olympiasieger. Ob dies ihn auch ins Präsidentenamt trägt? Seine Kandidatur jedenfalls wird den Wahlkampf verändern.

Von Claudio Catuogno

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Für einen Moment kann man sich das ja vorstellen: Wie bei den Olympischen Spielen in Los Angeles das Judo-Finale beginnt, und im blauen Kimono, 140 Kilogramm schwer, aber mit der Wendigkeit einer Katze, federt der französische Staatspräsident in den Ring. Klammert, schwitzt, taumelt – und hebelt seinen Gegner dann per Schenkelwurf aus, Uchi-mata, Gold für Frankreich!

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Frankreichs Superheld Teddy Riner
:Wenn ich König von Frankreich wär’

Er ist jetzt fünfmaliger Olympiasieger im Judo, Entzünder der olympischen Flamme und der beliebteste Sportler seiner Nation: Was soll da noch kommen für Teddy Riner? Nun, er könnte zum Beispiel französischer Staatspräsident werden.

SZ PlusVon Claudio Catuogno

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