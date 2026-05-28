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ÖsterreichGeplanter Anschlag auf Konzert von Taylor Swift: 15 Jahre Haft

Lesezeit: 3 Min.

Taylor Swift bei einem Auftritt im Londoner Wembley-Stadion im Juni 2024. Die drei geplanten Konzerte in Wien mussten wegen Beran A.s Terrorplänen abgesagt werden.
Taylor Swift bei einem Auftritt im Londoner Wembley-Stadion im Juni 2024. Die drei geplanten Konzerte in Wien mussten wegen Beran A.s Terrorplänen abgesagt werden. Scott A Garfitt/Scott A Garfitt/Invision/AP

Beran A. wurde vor dem Landesgericht Wiener Neustadt wegen Terror und Beihilfe zum Mordversuch verurteilt. Der Prozess legte offen, wie unauffällige junge Männer zu Islamisten werden können.

Von Verena Mayer, Wien

Wer Beran A. vor dem Landesgericht Wiener Neustadt erlebt hat, bringt diesen jungen Mann nur schwer in Verbindung mit den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. A. soll 2024 einen islamistischen Anschlag auf ein Wiener Konzert von Taylor Swift geplant haben. Die Gefahr, die von ihm ausging, war so konkret, dass Swift alle drei Auftritte in Österreich absagte. Beran A., 21, trägt Hemd, dunkle Hose und das Haar lockig. Er hört aufmerksam zu, wenn jemand im Gerichtssaal spricht, immer wieder lächelt er freundlich ins Publikum. Er wolle „sympathisch wirken“, erklärt er der Vorsitzenden Richterin.

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