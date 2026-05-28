Wer Beran A. vor dem Landesgericht Wiener Neustadt erlebt hat, bringt diesen jungen Mann nur schwer in Verbindung mit den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. A. soll 2024 einen islamistischen Anschlag auf ein Wiener Konzert von Taylor Swift geplant haben. Die Gefahr, die von ihm ausging, war so konkret, dass Swift alle drei Auftritte in Österreich absagte. Beran A., 21, trägt Hemd, dunkle Hose und das Haar lockig. Er hört aufmerksam zu, wenn jemand im Gerichtssaal spricht, immer wieder lächelt er freundlich ins Publikum. Er wolle „sympathisch wirken“, erklärt er der Vorsitzenden Richterin.