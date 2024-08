Die drei Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift in Wien sind wegen Terrorermittlungen abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter „Barracuda Music“ mit. „Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen“, heißt es. Swift hätte am 8., 9. und 10. August in dem Stadion in der österreichischen Hauptstadt auftreten sollen.