Taylor Swifts Konzerte im August 2024 in Wien sollten eine wichtige Etappe ihrer „Eras“-Tour werden. Tausende Fans aus der ganzen Welt waren nach Wien gekommen, weil Swift gleich dreimal in Österreich auftreten wollte. Doch die Konzerte wurden wegen Terrorgefahr abgesagt, und Swift musste ihren Fans später mitteilen, wie „niederschmetternd“ das für sie sei. Immerhin habe sie dank der österreichischen Behörden nur über eine Absage trauern müssen und nicht um Menschenleben.