Taylor Swifts Konzerte im August 2024 in Wien sollten eine wichtige Etappe ihrer „Eras“-Tour werden. Tausende Fans aus der ganzen Welt waren nach Wien gekommen, weil Swift gleich dreimal in Österreich auftreten wollte. Doch die Konzerte wurden wegen Terrorgefahr abgesagt, und Swift musste ihren Fans später mitteilen, wie „niederschmetternd“ das für sie sei. Immerhin habe sie dank der österreichischen Behörden nur über eine Absage trauern müssen und nicht um Menschenleben.
Geplantes Attentat auf Swift-Konzert„Ich wollte cool sein“
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In Wiener Neustadt steht ein 21-Jähriger vor Gericht, der einen Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift geplant haben soll. Seine Geschichte erzählt viel von der Radikalisierung unauffälliger junger Männer.
Von Verena Mayer, Wiener Neustadt
Künstliche Intelligenz:Nur das Original ist legal
Taylor Swift will ihre Stimme und ihr Aussehen markenrechtlich schützen lassen. Ist das Exzentrik eines Megastars – oder bitter nötig in Zeiten, in denen selbst der US-Präsident gefakte Bilder mit ihr für politische Zwecke nutzt?
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