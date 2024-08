Von Vivien Götz, Cathrin Kahlweit, Wien

Die Nachricht kam am Abend und verbreitete sich mit jener sensationellen Geschwindigkeit, in der sich alle Nachrichten über Taylor Swift in ihrer weltweit einzigartigen Community verbreiten: Sie kommt nicht. Oder besser: Sie ist zwar schon in Wien, aber sie wird ihre drei geplanten Konzerte im Ernst-Happel-Stadion am Rande des Wiener Praters nicht geben.