Es ist kein Trost für die enttäuschten Taylor-Swift-Fans, aber immerhin gibt es Klarheit. Das Geld, das sie für die abgesagten Wien-Shows des Weltstars bezahlt hatten, erhalten sie zurück. Der Konzertveranstalter Barracuda Music teilte noch am Mittwoch mit, dass die Ticketpreise innerhalb von zehn Werktagen erstattet würden. Das Ticketport Oeticket, über das die Karten für Swifts Konzerte in Österreich verkauft worden waren, verschickte am späten Mittwochabend eine automatisierte E-Mail, die Kunden sowohl über die Absage der Konzerte als auch die Rückerstattung informierte.