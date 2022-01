Von Michael Bauchmüller, Berlin

Die Bundesregierung sagt entschieden Nein - aber nur zur Atomenergie. In der Nacht zum Samstag hat Deutschland seine Stellungnahme zur so genannten "grünen Taxonomie" nach Brüssel geschickt, genauer: zu jenem Teil dieser Taxonomie, mit dem auch Investitionen in Kernenergie und Gaskraftwerke für nachhaltig erklärt werden sollen. Doch während die Bundesregierung in einem zweiseitigen Anhang noch einmal ganz genau erklärt, warum die Atomkraft garantiert nicht nachhaltig ist, verfährt sie bei Gaskraftwerken weitaus gnädiger.

Erdgas in "hochmodernen und effizienten Gaskraftwerken" sei für einen begrenzten Zeitraum "eine Brücke, um den schnellen Kohleausstieg zu ermöglichen", heißt es in der fünfseitigen Stellungnahme. So ließen sich kurzfristig die Emissionen senken und der Ausbau erneuerbarer Energien begleiten. Dafür sei in Deutschland ein "klar umrissener Innovationspfad vorgezeichnet", argumentiert die Bundesregierung. "Das ist im Einklang mit den Klimazielen."

Mit ihrer Taxonomie wollte die EU ursprünglich den Finanzmärkten mehr Klarheit geben, welche Investments tatsächlich nachhaltig sind, also auch den Weg in die Klimaneutralität ebnen. Das sollte "greenwashing" verhindern: Banken und Fonds sollten nicht länger mit nachhaltigen Produkten werben, die in Wahrheit keine sind.

Umstritten allerdings blieb lange, inwieweit auch Atomenergie und Erdgas bei der Dekarbonisierung helfen können. Atomkraft birgt zwar alle möglichen anderen Risiken, erzeugt aber Strom mit wenig Kohlendioxid. Erdgas, eine fossile Energie, verursacht zwar bei Förderung und Verbrennung große Mengen klimaschädliche Treibhausgase. Gaskraftwerke gelten aber als gute, weil flexible, Ergänzung der schwankenden erneuerbaren Energien. Nur: Ob beide deshalb in eine "grüne Taxonomie" gehören, darauf konnten sich die Europäer nicht einigen. In ihrer Not betrauten sie die Kommission mit der Entscheidung, sie sollte die Frage mit einem "delegierten Rechtsakt" entscheiden. Der Entwurf dafür liegt seit der Silvesternacht vor - und stempelt sowohl Atom als auch Gas grün.

Doch während die neue Bundesregierung in Sachen Atomkraft mit der Entscheidung hart ins Gericht geht, verlangt sie beim Erdgas sogar noch Erleichterungen. Zu streng etwa seien die Anforderungen beim Ersatz alter durch neue Gaskraftwerke - letztere sollen nach Vorstellung der EU-Kommission 55 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Auch bei den Auflagen zum künftigen Brennstoff-Mix verlangt Deutschland Entschärfungen. Zwar will auch die Bundesregierung, dass neue Gaskraftwerke "Wasserstoff-ready" sind, also auf klimaneutrale Gase umgestellt werden können. Doch die Vorgaben der Kommission gehen ihr zu weit.

Die hatte verlangt, dass bis 2026 mindestens 30 Prozent und bis 2030 mindestens 50 Prozent klimafreundliche Gase beigemischt werden. Diese Zwischenschritte seien "realistisch nicht zu erreichen" und sollten wegfallen, verlangt die Bundesregierung. Ein Umstieg auf CO2-freie Brennstoffe solle bis 2036 "flexibel" gewährt werden.

Umweltschützer sind entsetzt. "Selbst wenn ein begrenzter Zubau von neuen Gas-Kraftwerken im Zuge des Kohleausstiegs notwendig ist, macht dies einen fossilen Energieträger noch lange nicht zu einer grünen Technologie", sagt Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. "Dies wird schwer auf der Glaubwürdigkeit der Bundesregierung und der Taxonomie lasten." Auch die Linkspartei sieht in der Entscheidung einen "verheerenden Irrweg". Die deutschen Stadtwerke dagegen, die viele der Gaskraftwerke betreiben, begrüßen die Stellungnahme. Damit beweise die Koalition "Gestaltungswillen", lobt Ingbert Liebing, Chef des Kommunalverbands VKU. Betreiber von Gaskraftwerken hatten zuletzt die Sorge geäußert, Banken könnten sich aus der Finanzierung zurückziehen, sollte die Gaskraft in der Taxonomie zu streng behandelt werden.

Heikle Situation für die Grünen Habeck und Lemke

Gerade für die grünen Minister im Kabinett allerdings ist die Entscheidung heikel - schließlich bekommt so mit ihrem Segen eine fossile Energie ein Nachhaltigkeits-Siegel. Am Samstag melden sich deshalb auch Robert Habeck und Steffi Lemke zu Wort, die grünen Minister für Klima und für Umwelt. Im Bereich Gas habe man der Kommission "Präzisierungshinweise" gegeben, und beim Thema Atom sei man ganz klar. Dann aber schieben sie nach: "Sollte der delegierte Rechtsakt unverändert bleiben und die Kommission die kritischen Stellungnahmen etlicher Mitgliedstaaten und auch unsere unberücksichtigt lassen, sollte Deutschland ihn unserer Meinung nach ablehnen."

Das allerdings wäre aller Wahrscheinlichkeit nach eher ein symbolischer Schritt. Um die Kommissions-Entscheidung wegzustimmen, bräuchte Deutschland mindestens 19 Verbündete unter den Mitgliedstaaten. Die Regeln der EU verlangen dafür eine Mehrheit von 72 Prozent der Staaten.