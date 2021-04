Die Friedensbewegung hat eine positive Bilanz der diesjährigen Ostermärsche gezogen, die am Montag mit rund 30 Veranstaltungen zu Ende gingen. Nachdem wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr fast ausschließlich online für Frieden geworben wurde, habe es in diesem Jahr an den Ostertagen bundesweit etwa hundert Aktionen für Frieden, Abrüstung und Gerechtigkeit gegeben, erklärte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn. Trotz der schwierigen Umstände hätten sich zahlreiche Menschen beteiligt, ergänzend habe es virtuelle Veranstaltungen gegeben. Eine konkrete Teilnehmerzahl wurde nicht genannt. In Frankfurt beteiligten sich laut Veranstalter 1000 Menschen. In Stuttgart nahmen etwa 800 Menschen teil, in München waren es mehrere Hundert.