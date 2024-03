Es wird geredet: Annalena Baerbock und ihr britischer Amtskollege David Cameron am Donnerstag in Berlin.

Von Paul-Anton Krüger und Michael Neudecker, Berlin, London

Eigentlich hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock geplant, den Dienstag in Bosnien-Herzegowina zu verbringen, doch bereits in der vergangenen Woche änderte sie das Reiseprogramm, um Platz für einen Arbeitsbesuch in Paris zu schaffen. Und weil bei dem Treffen am Nachmittag mit Stéphane Séjourné, ihrem bereits dritten Gegenpart in Frankreich, keine Pressekonferenz anberaumt ist, wird Baerbock bereits in Sarajewo nach den Verwerfungen im deutsch-französischen Verhältnis gefragt.