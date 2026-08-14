Es ist eine überraschende Entwicklung für die sonst von schlechten Nachrichten gebeutelte katholische Kirche: Im vergangenen Jahr haben sich mehr Erwachsene taufen lassen – insgesamt 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte jetzt die Deutsche Bischofskonferenz mit. Die absoluten Zahlen bringen bei genauer Betrachtung allerdings wieder etwas Ernüchterung: 2650 Menschen haben sich im Erwachsenenalter für die Taufe entschieden. Demgegenüber stehen immer noch 307 000 Austritte, eine Trendumkehr des kirchlichen Schrumpfungsprozesses ist das also noch lange nicht.
Katholische KircheMehr Erwachsene lassen sich taufen
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Die Zahlen sind in Deutschland leicht gestiegen und besonders stark in Frankreich. Was steckt hinter dem europaweiten Trend?
Von Annette Zoch
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