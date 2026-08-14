Es ist eine überraschende Entwicklung für die sonst von schlechten Nachrichten gebeutelte katholische Kirche: Im vergangenen Jahr haben sich mehr Erwachsene taufen lassen – insgesamt 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte jetzt die Deutsche Bischofskonferenz mit. Die absoluten Zahlen bringen bei genauer Betrachtung allerdings wieder etwas Ernüchterung: 2650 Menschen haben sich im Erwachsenenalter für die Taufe entschieden. Demgegenüber stehen immer noch 307 000 Austritte, eine Trendumkehr des kirchlichen Schrumpfungsprozesses ist das also noch lange nicht.