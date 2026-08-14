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Katholische KircheMehr Erwachsene lassen sich taufen

Lesezeit: 4 Min.

Taufbecken in einer katholischen Kirche (Symbolbild).
Taufbecken in einer katholischen Kirche (Symbolbild). Carolina BR/iStockphoto/Getty Images

Die Zahlen sind in Deutschland leicht gestiegen und besonders stark in Frankreich. Was steckt hinter dem europaweiten Trend?

Von Annette Zoch

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Es ist eine überraschende Entwicklung für die sonst von schlechten Nachrichten gebeutelte katholische Kirche: Im vergangenen Jahr haben sich mehr Erwachsene taufen lassen – insgesamt 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilte jetzt die Deutsche Bischofskonferenz mit. Die absoluten Zahlen bringen bei genauer Betrachtung allerdings wieder etwas Ernüchterung: 2650 Menschen haben sich im Erwachsenenalter für die Taufe entschieden. Demgegenüber stehen immer noch 307 000 Austritte, eine Trendumkehr des kirchlichen Schrumpfungsprozesses ist das also noch lange nicht.

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Während den Kirchen die Menschen in Scharen davonlaufen, lassen sich neuerdings mehr Erwachsene taufen. Im Erzbistum München und Freising  wollen in der Osternacht so viele katholisch werden, dass dafür der Platz im Liebfrauendom nicht ausreicht.

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