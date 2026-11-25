Man darf sich durchaus wundern über diese Entwicklung. Beschäftigte, die bei einem Arbeitgeber mit Tarifvertrag arbeiten, haben in der Regel einige Vorteile. Sie verdienen im Durchschnitt etwa zehn Prozent mehr Geld und arbeiten fast eine Stunde weniger pro Woche, auch Weihnachts- und Urlaubsgeld wird häufiger gezahlt. Und einiges mehr geregelt. So stellt es seit Jahren die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung fest. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen greifbaren Mehrwert, wenn sie in einem Betrieb mit Tarifvertrag arbeiten. Oder in eine Gewerkschaft einzutreten und dafür zu streiken, dass das eigene Unternehmen Tarifvereinbarungen beachtet, dass es damit mehr Betriebe gibt, die Tarifverträgen verpflichtet sind. Doch tatsächlich zeigt der Trend in die andere Richtung.

Im Jahr 2000 arbeiteten noch 68 Prozent aller Beschäftigten im Rahmen von Tarifverträgen, inzwischen ist es nicht einmal mehr die Hälfte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) machte am Mittwoch einen neuen Anlauf, diesen scheinbar unaufhaltsam Trend zu stoppen und sogar umzukehren. Im Gewerkschaftshaus in Berlin suchte man nach Lösungen, gemeinsam mit dem neuen Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), Forschenden und Politikern aus dem Bundestag. Überschrift: „Tarifwende durchsetzen“.

Die Gewerkschaften sollen Arbeitgebern Druck machen

Die Vorlage liefert ein großes Forschungsprojekt, das ergründet hat, wie Tarifverträge wieder zum Normalfall werden könnten. Die Wissenschaftler des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) und des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen stellen einen ganzen Katalog an Instrumenten vor. Diese decken sich, wenig überraschend, weitgehend mit dem, was der DGB fordert.

Die Gewerkschaften wollen Arbeitgebern Druck machen, die aus Tarifverträgen fliehen und aus ihrer Sicht allzu oft schlechte Löhne zahlen. Zentrale Instrumente dafür sind laut der Studie: Wer staatliche Förderung oder Hilfen bekommt, müsse sich an Tarifverträge halten. Tarifverträge sollten leichter für allgemein verbindlich erklärt werden. Das heißt, auch Arbeitgeber der Branche außerhalb der Tarifbindung müssten sich daran halten, und zwar schon dann, wenn die Gewerkschaft dies fordert.

Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) sagt: Mit der Union sei mehr derzeit nicht möglich. Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa

Bisher müssen auch die Arbeitgeber zustimmen. Wenn ein Unternehmen Aufgaben auslagert, etwa den Service seiner Kantine, dann sollen die Tarifverträge generell weitergelten. Zudem müssten Gewerkschaft auch auf digitalen Wegen auf die Beschäftigten zugehen dürfen, statt wie anno dazumal vor dem Werkstor Gewerkschaftszeitungen zu verteilen. All dies fordert auf der Tagung auch der DGB-Vizevorsitzende Stefan Körzell.

Arbeitsminister Schweitzer bleibt eher allgemein. Er lobt die Tarifverträge und will sie stärken, doch konkrete Zusagen zu den DGB-Forderungen macht er nicht. Das ist auch kaum möglich, denn Schweitzer muss sich an den Koalitionsvertrag halten. Dort haben Union und SPD zwar eine Stärkung der Tarifbindung vereinbart, etwa mit dem Tariftreuegesetz, das Aufträge des Bundes an die Einhaltung von Tariflöhnen knüpft. Aber mehr ist mit der Union derzeit nicht möglich. Er könne sich „mehr vorstellen“, sagt Schweitzer. „Ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind.“

Ein Arbeitgebervertreter sagt: Unternehmer müssten Vorteile von der Tarifbindung haben

Der DGB kann jetzt zwar eine 474 Seiten starke Studie verteilen, wie man Tarifverträge wieder zur Regel machen könnte, eine politische Mehrheit dafür gibt es allerdings nicht – und sie ist laut Umfragen auch nicht in Sicht. Das Erstarken der AfD, die viele DGB-Positionen strikt ablehnt, hat die Aussichten weiter verdüstert. Man wird zunächst ohne die großen Gesetzesänderungen weiterkommen müssen.

Womöglich funktioniert das mit einzelnen Arbeitgeberverbänden, auch das ist eine Erkenntnis der Tagung. Als eine Art Vorzeige-Arbeitgebervertreter ist Matthias Schöttke auf dem DGB-Podium, der Hauptgeschäftsführer des Chemiebranchenverbandes BAVC. Schöttke ist erklärter Anhänger einer Tarifpartnerschaft zwischen „starken Arbeitgeberverbänden“ und „starken Gewerkschaften“, wie er sagt.

Man müsse sich fragen, wie man die Tarifbindung für Unternehmen wieder attraktiver mache. In der Chemiebranche habe man früh auf flexible Tarifverträge gesetzt, mit dem nötigen Spielraum für Lösungen vor Ort. Damit habe man Unternehmen im Arbeitgeberverband gehalten, sagt Schöttke. Soweit ist das die klassische Haltung von Arbeitgebervertretern.

Schöttke meint aber noch mehr: Die Unternehmen müssten einen Vorteil vom Tarifvertrag haben. Tarifgebundene Unternehmen könnte man etwa Steuervergünstigungen gewähren bei Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlägen. Oder sie könnten mehr Freiheit bekommen, die Arbeitszeiten selbst zu regeln. Damit, so deutet Körzell an, könnte sich auch der DGB anfreunden. Die Tarifbindung in Schöttkes Branche, der Chemieindustrie, liegt übrigens bei 78 Prozent