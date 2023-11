In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder wollen die Gewerkschaften zu massiven Warnstreiks aufrufen. Dies kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag nach der zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam an. "Die Arbeitgeber haben auch in der zweiten Runde kein Angebot vorgelegt und alle wesentlichen Forderungen und Erwartungen rundweg abgelehnt", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. "Wir werden die Warnstreiks deshalb in der Zeit vor der nächsten Runde massiv ausweiten." Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder werden Anfang Dezember fortgesetzt. Die Gewerkschaften fordern für die nach ihren Angaben etwa 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.