3. März 2019, 19:25 Uhr Tarifverhandlungen Und keine Notwendigkeit zu plaudern

Mehr Geld für alle, viel mehr Geld für Pfleger, etwas mehr Geld für Lehrer. Wie der neue Länder-Tarifvertrag zustande kam.

Von Detlef Esslinger

Manchmal müssen Gewerkschafter und Arbeitgeber nur so tun, als würden sie lange kämpfen. Der frühere Innenminister Thomas de Maizière hat in seinem neuen Buch eine schöne Geschichte erzählt: wie er 2016 zusammen mit Verdi-Chef Frank Bsirske und dem Münchner Stadtrat Thomas Böhle den Tarifvertrag für Bund und Kommunen aushandelte. Die Drei kannten sich seit langem, und so zogen sie sich in dem Hotel in Potsdam in ein Zimmer zurück. Dort hätten sie das Ergebnis festgemacht, schreibt de Maizière, in 30 Minuten. Der Minister wollte raus und es verkünden. Das ging aber nicht. Bsirske und Böhle durften unmöglich nach 30 Minuten fertig sein; sie wären verdächtigt worden, nicht gekämpft zu haben. "Und so saßen wir über längere Zeit zusammen und plauderten über Dinge, die nichts mit dem Tarifabschluss zu tun hatten", schreibt de Maizière, "nur damit nach außen der Eindruck entstand, wir hätten lange gerungen."

Diesmal musste im selben Potsdamer Hotel nicht geplaudert werden; die Zeit ging auch so herum. Irgendwann während der drei Verhandlungstage sagte Verdi-Chef Frank Bsirske in eine Kamera, er habe zwar schon viele Tarifrunden erlebt. Aber diese hier sei eine "der komplizierteren". Das war nicht geflunkert. Diesmal hatte er den Tarifvertrag für die Länder auszuhandeln, nicht für Bund und Kommunen, und er hatte es auch nicht mit den alten Bekannten Böhle und de Maizière zu tun, sondern mit Matthias Kollatz, dem SPD-Finanzsenator von Berlin, der zum ersten Mal Verhandlungsführer der Arbeitgeber war. Und es ging auch nicht nur um Prozente.

Kompliziert waren die Verhandlungen, weil die Gewerkschaften auch die Struktur der Bezahlung ändern wollten. Allen Pflegerinnen und Pflegern sollte zunächst das Gehalt um 300 Euro angehoben werden, anschließend sollten sie die für sämtliche Arbeitnehmer ausgehandelte Lohnerhöhung obendrauf bekommen. Angestellte Lehrer sollten künftig genauso viel Geld bekommen wie ihre Kollegen, die Beamte sind - ein Anliegen, das die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in etwa seit Jahrtausenden vergeblich durchzusetzen versucht. Überhaupt sollten alle Arbeitnehmer der Länder so bezahlt werden wir ihre Kollegen bei Bund und Kommunen - was die Finanzminister mit einer Gegenforderung konterten: Sie wollten überprüfen, ob denn alle Jobs wirklich so anspruchsvoll seien, wie jeweils derzeit in der Entgeltordnung definiert. Diese Definitionen sind die Grundlage zur Festlegung des Gehalts. Ihr Ziel war klar: nicht mehr, sondern weniger Geld fürs Personal ausgeben. Ernsthafte Position oder nur Aufbau von Verhandlungsmasse? Jedenfalls "ein Frontalangriff", wie Ulrich Silberbach, der Chef des Beamtenbunds, sagte; hinterher, nachdem er ihn abgewehrt hatte.

Genug Themen, Zumutungen und Unvertrautheit also, um drei anstrengende Tage miteinander zu verbringen. In der Nacht zum Samstag wurde bis 3.30 Uhr verhandelt, und als sich die Verhandler um 8 Uhr wiedertrafen, fanden sie Papiere auf dem Tisch, die leider Rechenfehler enthielten - und somit einen halben Tag Zeit sowie Nerven fraßen. Es war die Phase, in der vor allem den Unterhändlern aus dem Rheinland, der Pfalz und Hessen klar geworden sein dürfte: Das Karnevalswochenende wird diesmal anders.

Das Ergebnis nun besteht nicht nur aus den prozentualen Lohnerhöhungen, also dem Plus von acht Prozent, mindestens aber 240 Euro, in drei Stufen. Dazu gehört auch, dass Pflegekräfte zusätzlich 120 Euro im Monat bekommen. Azubis erhalten rückwirkend zum Januar und dann wieder zum nächsten Januar jeweils 50 Euro mehr. Und sämtliche Einstiegsgehälter werden angehoben; allein dafür müssen die Länder künftig elf Prozent mehr ausgeben. Es gab schon Tarifrunden, da musste Verdi-Chef Bsirske die ganze Nacht aufwenden, um seine eigenen Leute vom Ergebnis zu überzeugen; erst dann stimmte ihm eine knappe Mehrheit zu, und er durfte raus an die Mikrofone. Diesmal war es Samstagabend, kurz vor halb elf, und er wollte es unbedingt in die Spätnachrichten schaffen, obwohl die formale Zustimmung seiner Gremien noch ausstand. Sie erlaubten ihm die Verkündung, "unter Jubel", wie es bei Verdi heißt.

Was fehlt? Die angestellten Lehrer. Grob gesagt, liegt die Gehaltsdifferenz zu den Beamten bei 300 Euro. Bisher wurde sie gemildert durch ein Geschöpf namens "Angleichungszulage" - in Höhe von 30 Euro. Künftig beträgt sie 105 Euro. Wieder nicht das, was die GEW wollte, doch deren Vorsitzende Marlis Tepe sagt, es gebe jetzt "eine verbindliche Vereinbarung über den Weg" zum Ziel. Faktisch besteht die aus einer "Protokollerklärung": Beide Seiten würden das Thema in der nächsten Tarifrunde, also Ende 2021, "wieder aufrufen". Wer eine verbindliche Vereinbarung braucht, der nennt dies so.