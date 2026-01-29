Zum Hauptinhalt springen

TarifverhandlungenTausende bei Bildungsstreik

Etwa 12 000 Beschäftige aus dem Bildungsbereich haben nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bundesweit für mehr Geld gestreikt. Mit zentralen Kundgebungen in fünf Städten untermauerten die Lehrkräfte und anderen Beschäftigten laut GEW ihre Forderungen nach einer deutlichen Einkommenserhöhung. Dabei geht es um die laufende Tarifrunde um den öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften fordern 7 Prozent, mindestens aber 300 Euro monatlich mehr Gehalt. An Streiks und Aktionen beteiligten sich Lehrkräfte an Schulen, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter sowie Erzieherinnen und Erzieher, Lehrende an Hochschulen und studentische Beschäftigte.

