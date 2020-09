Der Verdi-Vorsitzende wollte seinen Ärger gar nicht verhehlen. Von "sinnlos verplemperter Zeit", sprach also Frank Werneke am Sonntag nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde über die künftige Bezahlung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und so kommen auf die Menschen in Deutschland von Dienstag an Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu. Die Arbeitsniederlegungen könnten etwa Kitas und Pflegeeinrichtungen treffen. Wo und in welchen Branchen die Menschen in Deutschland konkret mit Aktionen rechnen müssen, wollten Werneke und der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, nicht verraten. Es solle aber kein Bereich ausgenommen werden, sagte Silberbach. Streik heiße in erster Linie, die Arbeit niederzulegen - "und das geht auch unter den Bedingungen von Corona", so Werneke.

Die Gewerkschafter zeigten sich empört darüber, dass die Arbeitgeberseite bisher kein Angebot für die Gehälter der 2,3 Millionen Beschäftigten vorgelegt hatte. "Das ist Taktiererei. Die Arbeitgeber versuchen, auf Zeit zu spielen", sagte Werneke. Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Vergütung der Auszubildenden soll danach um 100 Euro angehoben, die Altersteilzeitregelungen sollen verbessert und die Arbeitszeit im Osten an die im Westen angeglichen werden. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Niklas Benrath, hingegen sagte: "Die Gewerkschaften können nicht erwarten, dass zu diesem Zeitpunkt ein Angebot vorgelegt wird. Es wird Zeit, dass sie von ihren überzogenen Forderungen abrücken." Besonders Warnstreiks in Kindertagesstätten könnten in diesen Zeiten nicht im Sinne der Gewerkschaften sein, betonte Benrath.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gab sich hingegen zuversichtlich, dass es in der nächsten Runde Ende Oktober eine Einigung geben werde. Er lobte ausdrücklich die sachlichen Gespräche und den guten Umgang miteinander am Wochenende. Die Verhandlungen werden am 22. Oktober fortgesetzt. Der öffentliche Dienst habe in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er hochleistungsfähig sei, betonte der Minister. Zwischen der Leistung der Beschäftigten und der schwierigen Lage in der Corona-Pandemie müsse man eine Balance finden.