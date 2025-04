Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben sich auf einen Abschluss verständigt. Das wurde am Sonntag nach Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern in Potsdam bekannt. Grundlage für die Einigung ist ein Schlichterspruch, der eine zweistufige Lohnerhöhung um 5,8 Prozent vorschlug. Demnach sollen die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten ab dem 1. April eine lineare Erhöhung von drei Prozent erhalten, mindestens aber 110 Euro. Ab 1. Mai 2026 solle eine Erhöhung um 2,8 Prozent folgen. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 27 Monate bis Ende März 2027 betragen. „Wir haben einen Tarifabschluss erreicht, der in schwierigen Zeiten einen guten Ausgleich bringt“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

Damit endet eine langwierige und konfliktreiche Tarifrunde. Dreimal hatten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber seit Ende Januar zu mehrtägigen Verhandlungen getroffen, parallel gab es zahlreiche informelle Gespräche. Für eine Einigung aber reichte es zunächst nicht.

Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund hatten ursprünglich unter anderem acht Prozent mehr Geld und drei zusätzliche freie Tage verlangt. Sie argumentierten erstens mit der Inflation: Die hohen Teuerungsraten der vergangenen Jahre seien den Beschäftigten bisher nicht vollständig ausgeglichen worden. Zweitens müsse der öffentliche Dienst dringend attraktiver werden, um im Wettbewerb um Fachkräfte zu bestehen. Nach Gewerkschaftsangaben sind derzeit etwa 550 000 Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt.

Hochverschuldete Gemeinden fürchten noch mehr Kosten

Die Arbeitgeber hatten dem entgegengehalten, die Forderungen seien zu kompliziert und zu teuer. Das könnten sich viele Gemeinden nicht leisten, hieß es. In mehreren Regionen, etwa in Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, sind viele Gemeinden hoch verschuldet. Wünsche der Gewerkschaften nach mehr flexibler Arbeitszeit und mehr freien Tagen seien außerdem wegen des Fachkräftemangels und des hohen bürokratischen Aufwands kaum umzusetzen.

Nachdem die Arbeitgeber nach der zweiten Verhandlungsrunde Mitte Februar kein Angebot für eine Einigung unterbreitet hatten, reagierte Verdi mit einer Reihe von Streikaufrufen: In einigen Regionen legten Beschäftigte zeitweise den öffentlichen Nahverkehr lahm, einige Kitas blieben geschlossen. An einem bundesweiten Pflegestreik in Heimen, Krankenhäusern und Psychiatrien beteiligten sich nach Verdi-Angaben etwa 20 000 Beschäftigte. Am 9. und 10. März ließ die Gewerkschaft zudem die Flughäfen in zahlreichen Städten bestreiken, nach einer Schätzung des Flughafenverbands ADV fielen mehr als 3500 Flüge aus, rund 560 000 Passagiere konnten nicht wie geplant reisen.

Nach dem Scheitern der dritten Verhandlungsrunde Mitte März schließlich riefen die Arbeitgeber die Schlichtung an; nach einer knappen Woche Arbeitszeit legte die zuständige Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) und des früheren Bremer Staatsrats Hans-Hennig Lühr (SPD) einen Kompromissvorschlag vor.

Dieser Vorschlag bildet die Basis der nun erfolgten Einigung; er enthielt unter anderem eine Steigerung der Gehälter in zwei Stufen um insgesamt 5,8 Prozent und einen zusätzlichen Urlaubstag. Zudem sollten die Beschäftigten die Möglichkeit bekommen, Teile ihrer künftig erhöhten Jahressonderzahlung in freie Tage einzutauschen. Als Zugeständnis an die Arbeitgeber sollte aber auch die Möglichkeit geschaffen werden, die wöchentliche Arbeitszeit freiwillig auf bis zu 42 Stunden zu erhöhen.

Die letzte Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen war ebenfalls konfliktreich verlaufen. Im Frühjahr 2023 hatte Verdi die Gespräche nach drei Runden für gescheitert erklärt, auch damals hatten die Arbeitgeber die Schlichtung angerufen. Danach hatten sich beide Seiten auf einen Tarifabschluss über zwei Jahre geeinigt, der für die Beschäftigten im Durchschnitt Gehaltserhöhungen von etwa zwölf Prozent vorsah. Dieser Abschluss glich die historisch hohe Teuerungswelle, die durch die Corona-Pandemie und den russischen Überfall auf die Ukraine 2022 entstanden ist, zu einem guten Teil aus. Allerdings klagen die Beschäftigten weiter über hohe Preise und zu niedrige Einkommen.

Während die Beschäftigten nun also erneut mehr Geld erhalten, dürften sich zumindest manche von ihnen zugleich um ihren Job sorgen. Die Union liebäugelt mit Einsparungen im öffentlichen Dienst des Bundes. Die Rede ist davon, dass zukünftig 15 Prozent der dortigen Stellen wegfallen könnten, um Kosten zu senken. „Das ist eine schlechte Nachricht für die Beschäftigten und für die Bürgerinnen und Bürger, die auf eine funktionierende öffentliche Verwaltung auch in Krisenzeiten angewiesen sind“, sagte zuletzt Verdi-Chef Werneke. Ob es wirklich so kommt, wird man wissen, wenn der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD steht.