Von Benedikt Peters, München

Die Forderung der IG Metall für die ab Mitte Dezember anstehende Tarifrunde konkretisiert sich. Die einflussreichen Bezirke der Gewerkschaft haben am Dienstag erwartungsgemäß beschlossen, der Empfehlung des Vorstands zu folgen. Demnach wird es in den Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft ab Dezember vor allem darum gehen, Arbeitsplätze in der stark angeschlagenen Metall- und Elektroindustrie zu erhalten.

Die IG-Metall fordert vier Prozent mehr Geld für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Allerdings sollen nur in Betrieben, in denen es gut läuft, auch die Löhne erhöht werden. In kriselnden Firmen soll das Geld stattdessen in einen teilweisen Lohnausgleich fließen, den die Beschäftigten dafür bekommen sollen, dass sie weniger arbeiten, etwa nur vier Tage pro Woche.

"Mit einer betrieblichen Option zur vorübergehenden Absenkung der Arbeitszeit können wir das Arbeitsvolumen gerecht verteilen und so Arbeitsplätze erhalten", sagte Johann Horn, Chef der Gewerkschaft in Bayern. Sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Knut Giesler bezeichnete die Forderung als "Gebot der sozialen und wirtschaftlichen Vernunft".

Die Arbeitgeber wiesen das zurück. Stefan Wolf, Vorsitzender des Verbands Südwestmetall und designierter Chef des Bundesverbands Gesamtmetall, sagte, es dürfe keine weitere Kostenbelastung für die Betriebe geben. Vielmehr brauche es für kriselnde Firmen "weitere Entlastungen vom hohen Niveau unseres Flächentarifs - und zwar automatisch, einfach und nachvollziehbar nach festen Kriterien".

Wegen des Strukturwandels in der Automobilindustrie sind viele Hersteller und Zulieferer in eine Krise geraten, die durch die Corona-Pandemie erheblich verschärft wird. Andere Unternehmen der Metall- und Elektrobranche verzeichnen Gewinne, etwa in der Medizintechnik.