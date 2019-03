3. März 2019, 19:25 Uhr Tarifverhandlungen "Das beste Ergebnis seit vielen Jahren"

Gewerkschaften feiern den Tarifabschluss für eine Million Beschäftigte der Länder. Diese erhalten acht Prozent mehr Gehalt.

Von Detlef Esslinger

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder fällt manchen Arbeitgebern schwer; die Gewerkschaften hingegen sind begeistert. "Ich hätte mir insgesamt einen weniger haushaltsbelastenden Abschluss gewünscht", sagte am Sonntag Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Das ist deshalb interessant, weil Hilbers als stellvertretender Vorsitzender der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) den Abschluss am Samstagabend in Potsdam mit ausgehandelt hatte. Dem Hadern von Hilbers stand die Euphorie von Verdi-Chef Frank Bsirske gegenüber: "Das ist das beste Ergebnis seit vielen Jahren", sagte er und fügte an: "Spektakulär."

Drei Tage lang hatten TdL und Gewerkschaften in Potsdam um eine Einigung gerungen. Verdi, der Beamtenbund und drei weitere Gewerkschaften hatten unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro gefordert, und dies für ein Jahr. Durchgesetzt haben sie acht Prozent, mindestens aber 240 Euro - wenn auch verteilt auf 33 Monate. Rückwirkend zum 1. Januar gibt es 3,2 Prozent mehr, mindestens 100 Euro. Zum Jahreswechsel folgen weitere 3,2 Prozent, mindestens 90 Euro. Anfang 2021 beträgt das Plus 1,4 Prozent, mindestens 50 Euro. Die Aufstockung um den Mindestbetrag erhalten Arbeitnehmer dann, wenn die jeweilige prozentuale Erhöhung bei ihnen geringer ausfiele als der jeweilige Mindestbetrag. Die prozentualen Erhöhungen betragen addiert 7,8 Prozent. Die acht Prozent ergeben sich durch den Zinseszinseffekt.

Der Tarifabschluss gilt unmittelbar für eine Million Beschäftigte in 15 Ländern. Hessen gehört der TdL seit Jahren nicht mehr an, verhandelt bisher separat, prüft jedoch eine Rückkehr in die TdL. Die Forderung der Gewerkschaften bezog sich nicht allein auf Arbeiter und Angestellte. Wie üblich verlangen sie auch diesmal, den Abschluss eins zu eins auf eine Million Beamte der Länder sowie eine Million Pensionäre zu übertragen. Da deren Besoldung per Gesetz geregelt wird, entscheidet dies jedes Land für sich.

Dazu äußerten sich am Wochenende drei Finanzminister. Albert Füracker (CSU) aus Bayern sagte, er habe "ausreichend vorgesorgt und das Geld schon im Haushalt eingeplant". Ähnlich äußerte sich seine schleswig-holsteinische Amtskollegin Monika Heinold (Grüne). Das Ergebnis entspreche "in etwa" der eingeplanten Vorsorge; sie habe für drei Jahre mit einem Plus von je drei Prozent kalkuliert. Explizit sicherte sie die Übertragung jedoch nur für die aktiven Beamten zu; Füracker tat dies auch für die Pensionäre.

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der als Vorstandschef der TdL den Tarifvertrag ausgehandelt hatte, sprach von einem "guten Kompromiss" - und kündigte allgemein eine "Übertragung" auf Beamte und Pensionäre an. Auf Nachfrage wollte er jedoch nicht bestätigen, dass diese Gruppe alle Erhöhungen zur selben Zeit und dann in derselben Höhe wie die Arbeiter und Angestellten erhält. Dies werde "noch eruiert", hieß es in der Finanzbehörde.