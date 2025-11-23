Zum Hauptinhalt springen

Verdi-Chef über Rentenstreit in der Union„Das ist neoliberales Gezappel“

Frank Werneke bei einer Demonstration in Düsseldorf im Juni 2022.
Frank Werneke bei einer Demonstration in Düsseldorf im Juni 2022. (Foto: KaixKitschenberg/IMAGO)

Verdi-Chef Frank Werneke fordert deutlich mehr Geld für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, auch weil diese den Kopf für die Demokratie hinhielten. Er droht mit Streiks im Winter und kritisiert die Rentenpläne junger Unions-Abgeordneter.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Verdi-Chef Frank Werneke ist gerade viel unterwegs, man erreicht den Gewerkschafter auf einer Autofahrt von Augsburg ins Saarland. Er bereitet die nächste große Tarifrunde vor, ab Dezember geht es um die Gehälter von 2,5 Millionen Beschäftigten der Bundesländer. Er trifft Menschen, die unzufrieden sind – nicht nur mit ihrem Job, auch mit der Politik in Berlin.

