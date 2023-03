Von Alexander Hagelüken Benedikt Peters

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften erzielten in der letzten von drei geplanten Verhandlungsrunden kein Ergebnis, wie die Deutsche Presse-Agentur am frühen Donnerstagmorgen aus Verhandlungskreisen in Potsdam erfuhr.

Die Tarifrunde hatte sich zuvor äußerst schwierig gestaltet, die Stimmung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern war angespannt. Das lag zum einen an der besonders hohen Forderung, die Verdi und der Beamtenbund im Herbst veröffentlicht hatten: Sie verlangten 10,5 Prozent mehr Lohn sowie ein monatliches Mindestplus von 500 Euro, was für viele Beschäftigte Lohnsteigerungen von bis zu 25 Prozent bedeutet hätte. Die Gewerkschaften begründeten das mit der hohen Inflation, die im vergangenen Jahr bei sieben Prozent lag und für dieses Jahr ähnlich prognostiziert wird. Und sie verwiesen auf den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst - 300 000 Stellen sind Schätzungen zufolge derzeit unbesetzt - und argumentierten, die Jobs müssten dringend attraktiver werden.

Während sich der Bund, für den Innenministerin Nancy Faeser (SPD) verhandelte, eher verständnisvoll zeigte, wiesen die Arbeitgebervertreter der Kommunen die hohe Forderung entschieden zurück. Die Finanzlage vieler Kommunen sei angespannt, hieß es. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz etwa leiden sie unter hohen Altschulden, auch in den ostdeutschen Ländern sind viele nicht gut aufgestellt. Ralf Hänsel, Landrat in Meißen und Präsident der sächsischen Arbeitgeber, hatte in Aussicht gestellt, dass manche Kommunen im Falle eines derart hohen Abschlusses Leistungen einschränken, etwa das Angebot von Musikschulen, oder Gebühren erhöhen müssten.

Zusätzlichen Unmut verursachten die zahlreichen Warnstreiks, zu denen insbesondere Verdi aufgerufen hatte. Kitas hatten zeitweise geschlossen, Krankenhäuser stellten auf Notbetrieb um, Verwaltungsangestellte legten die Arbeit nieder. Höhepunkt war ein bundesweiter Verkehrsstreik am vergangenen Montag, mit dem Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG Deutschland weitgehend zum Stillstand brachten.

Während die Gewerkschaften die Warnstreiks mit dem hohen Leidensdruck bei den Beschäftigten begründeten und auf das in ihren Augen unzureichende Angebot von Bund und Kommunen verwiesen (fünf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 27 Monaten, dazu 2500 Euro Inflationsausgleichsprämie), verurteilten die Arbeitgeber die Aktionen. "Selten habe ich es erlebt, dass die Bevölkerung eines Landes derartig in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir lehnen die Streikmaßnahmen entschieden ab", sagte etwa die Chefverhandlerin der Kommunen, Karin Welge (SPD), im Hauptjob ist sie Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen. Die Arbeitgebervereinigung BDA forderte angesichts der vielen heftigen Warnstreiks in den vergangenen Monaten, diese stärker zu regulieren.

In den Verhandlungen hatte es dem Vernehmen nach bis zuletzt Streit um das von Verdi und Beamtenbund geforderte monatliche Mindestplus von 500 Euro gegeben. Den Gewerkschaften war das wichtig, da es für niedrige Einkommen eine besonders starke Erhöhung bedeutet hätte. Die Arbeitgeber dementierten einen Medienbericht, demzufolge es bereits am Dienstag ein verbessertes Angebot gegeben habe. In den Verhandlungen verlangten sie stärkere Anreize für die Beschäftigten in den höheren Gehaltsgruppen, damit es sich stärker lohne, im öffentlichen Dienst Führungsverantwortung zu übernehmen. Verdi-Chef Werneke hatte das als "krass unsozial" bezeichnet.