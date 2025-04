Die 2,6 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen bekommen mehr Geld. Die Gehälter steigen in zwei Stufen um insgesamt 5,8 Prozent, so geht es aus dem neuen Tarifvertrag hervor, auf den sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am Sonntag in Potsdam einigten. „Wir haben einen Tarifabschluss erreicht, der in schwierigen Zeiten einen guten Ausgleich bringt“, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD), die für den Bund verhandelte. Verdi-Chef Frank Werneke sprach von einem „schwierigen Ergebnis in schwierigen Zeiten“.