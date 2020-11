Der führende tansanische Oppositionspolitiker Tundu Lissu hat am Dienstag die Residenz der Deutschen Botschafterin in Daressalam verlassen und ist nach Belgien ausgereist. Lissu hatte Anfang vergangene Woche die Deutsche Botschaft um Schutz gebeten, nachdem er Morddrohungen erhalten habe. Zuerst hatte der 52-Jährige vergeblich zwei Stunden auf Einlass in das Gebäude gewartet und war von der tansanischen Polizei abgeführt worden. Menschenrechtler kritisierten die erst zögerliche Haltung Deutschlands, da Lissu im Jahr 2017 fast einem Mordanschlag zum Opfer gefallen war. Noch am selben Abend folgte Lissu dann allerdings einer Einladung in die Residenz der Botschafterin, wo er sich seitdem aufhielt. Er wurde von Mitarbeitern der Deutschen Botschaft zum Flughafen eskortiert.