Zum Hauptinhalt springen

Ostafrika97,66 Prozent: Tansanias Präsidentin gewinnt umstrittene Wahl

Samia Suluhu Hassan ist die alte und neue Präsidentin Tansanias.
Samia Suluhu Hassan ist die alte und neue Präsidentin Tansanias. (Foto: Inga Kjer/imago/photothek)
  • Tansanias amtierende Präsidentin Samia Suluhu Hassan gewinnt die Präsidentschaftswahl und bleibt im Amt.
  • Die Wahl war von gewalttätigen Protesten überschattet, bei denen nach UN-Angaben mindestens zehn Demonstranten getötet wurden.
  • Die Proteste richteten sich gegen den Ausschluss der beiden wichtigsten Oppositionskandidaten von der am Mittwoch stattgefundenen Wahl.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Lange Zeit galt Tansania als Insel der Stabilität im Osten Afrikas, doch die Wahl war von gewalttätigen Protesten überschattet worden. Jetzt steht fest: Die Präsidentin Samia Suluhu Hassan bleibt im Amt.

Tansanias amtierende Präsidentin Samia Suluhu Hassan ist zur Siegerin der Präsidentschaftswahl erklärt worden und kann damit weiter das ostafrikanische Land regieren. Die Wahlkommission teilte am Samstag im staatlichen Fernsehen mit, dass die 65-Jährige 97,66 Prozent der Stimmen erhalten habe. Das Ergebnis der gleichzeitig am Mittwoch stattgefundenen Parlamentswahl steht noch aus.

Stimmabgabe in Sansibar
Stimmabgabe in Sansibar (Foto: Brian Inganga/Brian Inganga/AP/dpa)

Die Wahl war von gewalttätigen Protesten in dem Land überschattet worden, das lange Zeit als Insel der Stabilität in Ostafrika gegolten hatte. Die Proteste richteten sich gegen den Ausschluss der beiden wichtigsten Oppositionskandidaten von der Wahl.

Proteste in Arusha
Proteste in Arusha (Foto: Uncredited/Uncredited/AP/dpa)

Unklar ist bisher die Zahl der Toten. Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros deuten glaubwürdige Berichte darauf hin, dass mindestens zehn Demonstranten getötet wurden, als Sicherheitskräfte Schusswaffen und Tränengas einsetzten, um sie zu vertreiben. Die Opposition berichtet von Hunderten Toten. Die seit 2021 regierende Präsidentin hatte nach ihrer Amtsübernahme eine politische Öffnung gelobt, ihr Versprechen aber nicht eingelöst.

In Tansania kommt es nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen weiterhin zu politisch motivierten Festnahmen. Beobachter gehen davon aus, dass Hassans CCM-Partei ihre parlamentarische Mehrheit behalten wird.

Die CCM regiert das Land mit seinen etwa 70 Millionen Einwohnern seit seiner Unabhängigkeit vor mehr als 60 Jahren. Auf einer Fläche, die rund zweieinhalbmal so groß wie Deutschland ist, leben mehr als 120 verschiedene ethnische Gruppen.

Die Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren robust entwickelt. Trotzdem gibt es eine große Kluft zwischen Arm und Reich. Zu den wichtigsten Einkunftsquellen zählen Gold, Sisal, Kaffee, Nüsse, Tabak und Baumwolle. Daneben spielt der Tourismus eine große Rolle.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Tansania
:Die Wahl, die keine ist

Als Samia Suluhu Hassan Präsidentin wurde, haben sich viele Menschen Hoffnung auf mehr Demokratie in Tansania gemacht. Vier Jahre später geht die Regierung brutaler denn je gegen die Opposition vor.

SZ PlusVon Paul Munzinger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite