Mord wegen eines Masken-Streits? Ein Polizist sichert am frühen Morgen des 19. August eine Tankstelle in Idar-Oberstein, wo Mario N. einen Kassierer erschossen hat.

Der tödliche Schuss auf einen Kassierer in einer Tankstelle in Idar-Oberstein entsetzte die Republik. Aber warum werden bis heute Gewalttaten aus der Szene der Corona-Leugner nicht systematisch erfasst?

Von Georg Mascolo und Ronen Steinke, Berlin

Am Abend des 18. September wurde in einer Aral-Tankstelle in Idar-Oberstein ein Sixpack Bier wütend auf den Tresen geknallt. Man kann diese Szene auf einem Video studieren, die Ermittler in Rheinland-Pfalz haben das getan und wieder und wieder genau mitangesehen, wie ein 49 Jahre alter Mann, Mario N., dort einen Streit anfing. Weil er Bier kaufen wollte, aber vom Kassierer darauf hingewiesen wurde, er müsse einen Mund-Nasen-Schutz tragen.