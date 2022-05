Umstritten und doch von vielen herbeigesehnt: Von diesem Mittwoch an sollen Autofahrer in Deutschland deutlich weniger für den Sprit zahlen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Kraftstoffsteuer-Senkung.

Von Caspar Busse, Christina Kunkel und Benedikt Müller-Arnold

Ende vergangener Woche erst hat der Bundesrat zugestimmt, von diesem Mittwoch an kommt nun der Tankrabatt der Ampelkoalition. Ziel: Die Spritpreise in Deutschland, die seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine deutlich gestiegen sind, wieder nach unten zu bringen. Die Energiesteuern für Benzin und Diesel werden für die Dauer von drei Monaten erheblich reduziert. Berücksichtigt man noch die Auswirkung auf die Mehrwertsteuer, sinkt die Steuerlast laut Bundesfinanzministerium pro Liter Benzin um insgesamt 35,2 Cent, pro Liter Diesel um 16,7 Cent. Für den Bund werden dadurch Steuermindereinnahmen von etwa drei Milliarden Euro erwartet. Was heißt das genau für die Autofahrer in Deutschland? Antworten auf die wichtigsten Fragen.