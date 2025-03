In Pakistan warten rund 3000 Afghanen darauf, nach Deutschland zu kommen. Sie haben sich nach der Machtübernahme der Taliban auf Zusagen der Bundesregierung verlassen. Doch die könnten sich nach einer Regierungsübernahme der Union erledigt haben.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Nach der Landung eines weiteren Flugs aus Pakistan am Flughafen Berlin Brandenburg am vergangenen Mittwoch war die Entrüstung groß. Die CSU-Politikerin Andrea Lindholz, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, sprach von einem „ungeheuerlichen Vorgang“, der „in höchstem Maße fragwürdig“ sei. Der Leiter der brandenburgischen Ausländerbehörde Olaf Jansen vermutet einen „teuren Skandal“. Und Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange, SPD, erklärte, die Passagiere aus Pakistan in Zukunft nicht mehr aufnehmen zu wollen.