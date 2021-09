Von Tomas Avenarius, Kabul

Schwer bewaffnete Taliban fahren auf Pick-up-Trucks durch die Straßen Kabuls und erhalten so auf ihre Weise die Sicherheit und öffentliche Ordnung aufrecht. Menschen in der Innenstadt stehen sich auf der verzweifelten Suche nach Bargeld vor den Banken die Beine in den Bauch. Im Shar-i-Now-Park hungern seit Wochen Flüchtlinge. Und was tut die Taliban-Führung? Sie streitet mit Waffengewalt um den Kurs ihres "Islamischen Emirats". Halbwegs gemäßigt oder gewohnt radikal.