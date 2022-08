Zurück in Vergangenheit

Vor einem Jahr kamen in Kabul die Taliban wieder an die Macht, die USA und ihre Verbündeten flüchteten panikartig aus dem Land. Vier Bücher zum Thema stechen heraus.

Von Tobias Matern

Braucht es sie noch, die vielen Worte, die dicken Bücher, um das Versagen des Westens in Afghanistan zu verstehen? Die Geschichte dieses gescheiterten Einsatzes ist eigentlich schnell erzählt. Die USA dürsten nach den Anschlägen vom 11. September 2001 nach Rache. Ihre Verbündeten ziehen mit in den Krieg, nicht das ferne Land am Hindukusch steht im Mittelpunkt des Einsatzes. Berlin wollte den Amerikanern "gefallen", wie ein Berater des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder später freimütig einräumen wird: "Die Entscheidung, nach Afghanistan zu gehen, hatte null Prozent mit Afghanistan zu tun und 100 Prozent mit den USA. Wenn Osama bin Laden sich auf den Fidschi-Inseln versteckt hätte, wären wir dahin mitgegangen."