Der Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags zur Aufarbeitung des Debakels um die Vollsperrung der maroden A45-Talbrücke Rahmede hat seine Arbeit aufgenommen. Der Ausschuss trat am Donnerstag unter dem Vorsitz des Grünen-Abgeordneten Stefan Engstfeld zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Talbrücke Rahmede an der deutschlandweit wichtigen Autobahn 45 musste im Dezember 2021 vollständig gesperrt werden, die zentrale "Sauerlandlinie" (Frankfurt-Dortmund) ist seitdem unterbrochen. An diesem Sonntag soll die Brücke gesprengt werden. Der auf Antrag von SPD und FDP eingesetzte Untersuchungsausschuss "Brückendesaster und Infrastrukturstau" soll aufarbeiten, warum der Neubau der Rahmede-Brücke verschoben worden war, bis sie zuletzt gesperrt werden musste. Die Opposition will besonders die Rolle des früheren Verkehrsministers und heutigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) unter die Lupe nehmen.