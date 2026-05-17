Wer den Staatsbesuch von Donald Trump in Peking verfolgt hat, konnte nicht nur viel über die Volksrepublik lernen, sondern auch über die USA. Zum Beispiel, ab welcher Entfernung aus amerikanischer Verlässlichkeit offenbar eine Zumutung wird. „Wir sollen 9500 Meilen reisen, um einen Krieg zu führen. Darauf habe ich keine Lust“, sagte der US-Präsident in einem Interview mit dem Sender Fox News. Es war seine Antwort auf die Frage, was sein Treffen mit Xi Jinping für die Sicherheit Taiwans bedeutet.