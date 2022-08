Von Florian J. Müller, München

Und weg ist sie. 20 Stunden hat der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf der Insel Taiwan vor der Küste Chinas gedauert. 20 Stunden, in denen die Entscheider sowohl in Washington als auch in Peking in höchster Alarmbereitschaft standen. 20 Stunden, die den Konflikt zwischen den Weltmächten noch mal deutlich angeheizt haben. Nun fliegt Pelosi weiter nach Südkorea. Den Schaden müssen andere beheben.

Die protokollarische Nummer drei der USA war in Taipeh begeistert empfangen worden. Eine Menschenmenge schwenkte US-Fahnen. Über dem Wolkenkratzer Taipei 101 lief ein Grußbanner. Pelosi bekam von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen die höchste zivile Auszeichnung umgehängt: Den "Orden der glücksverheißenden Wolken". Im Gegenzug brachte Pelosi warme Worte für Taiwan ("eine blühende Demokratie, eine der freiesten der Welt - mit einer Frau als Präsidentin") sowie scharfe Worte an Pekings Adresse mit: "Wir bleiben eisern in unserem Einsatz zur Verteidigung der Demokratie in der Welt und in Taiwan", versprach die 82-Jährige. Vor dem Abflug nach Seoul traf Pelosi auch noch Menschenrechtsaktivisten wie Wuer Kaixi, einst Anführer der 1989 blutig niedergeschlagenen Demokratiebewegung in China.

Die Machthaber in Peking schäumen, sehen sie Taiwan doch als abtrünnige Provinz, die es mit allen Mitteln zu holen gilt. Das Außenministerium protestierte beim US-Botschafter. Die Behörden erließen zudem Importverbote für taiwanische Lebensmittel. Außerdem hat China bis Sonntag dauernde Militärübungen mit scharfer Munition unmittelbar vor der Küste Taiwans angekündigt. Es handelt sich um das größte chinesische Säbelrasseln seit der Krise 1995, als der erste demokratische Präsident Taiwans, Lee Teng-hui, die USA besuchte. Damals schoss Chinas Armee Raketen über Taiwan hinweg. Die USA schickten im Gegenzug Flugzeugträger in die Meerenge zwischen der Insel und dem chinesischen Festland.

Die neuen Militärübungen könnten den Schiffsverkehr in einer der am meisten befahrenen Wasserstraßen der Welt behindern und das Chaos in den globalen Lieferketten verschlimmern. Auch Flugzeuge sollen die Übungsgebiete meiden. Die taiwanischen Behörden beklagen laut Nachrichtenagentur CNA einen "schweren Verstoß" gegen internationales Seerecht. Sie bereiten Alternativrouten vor, fürchten eine komplette Blockade ihrer Insel. Präsidentin Tsai warnt: "Jede Aggression gegen das demokratische Taiwan hätte starke Auswirkungen auf die Sicherheit der Indopazifik-Region." Sie versichert, die eigenen Streitkräfte seien vorbereitet. "Taiwan wird nicht klein beigeben."

Die chinesische Regierung steht nach ihren nationalistischen Tönen in den vergangenen Tagen zu Hause stark unter Druck. Einigen Nutzern im sozialen Netzwerk Weibo geht die Reaktion auf Pelosis Trip nicht weit genug. "Es ist nicht so, dass ich will, dass wir in den Krieg ziehen", schrieb eine Person auf Weibo: "Aber sie kommen zu leicht davon. Tagelang haben wir über Gegenmaßnahmen geschrieben, was für eine Gegenmaßnahme ist das?"

Die chinesischen Machthaber haben allerdings nur begrenzten Handlungsspielraum. Denn eine militärische Eskalation um Taiwan ist zum derzeitigen Augenblick im Interesse keiner Partei, wie der Politikwissenschaftler Lev Nachman in Taipeh der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Chinas Machthaber Xi Jinping will sich im Herbst für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen und kämpft derzeit gegen eine durch die strikte Null-Covid-Politik verschlimmerte Wirtschaftskrise. Ein Krieg um Taiwan käme da zur Unzeit.

In Washington beschwichtigte wiederum der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Bislang bewege sich Pekings Reaktion voll im Rahmen dessen, womit die US-Regierung gerechnet habe. "Wir wollen keine Krise", sagte Kirby, "wir wollen kein Säbelrasseln. Wir wollen weiterhin tun, was wir immer tun: den Frieden in der Region unterstützen."

An einem Nebenschauplatz wurde auch Deutschland in den Konflikt hineingezogen. In New York hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit Blick auf den russischen Einmarsch in der Ukraine und Chinas Drohungen gegen Taiwan gesagt: "Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt - und das gilt natürlich auch für China." Daraufhin beschwerte sich das chinesische Außenministerium bei der neuen deutschen Botschafterin Patricia Flor wegen der "falschen Kommentare". China sah diese als Einmischung in interne Angelegenheiten an. Flor sprach danach auf Twitter von einer "offenen Diskussion". Deutschland stehe zu seiner "Ein-China-Politik", was auch den Austausch mit Taiwan einschließe. "Die Androhung von militärischer Gewalt ist unter keinen Umständen akzeptabel", betonte sie.