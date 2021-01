Kurz bevor die Amtszeit der Trump-Regierung und damit seine eigene Zeit im US-Außenministerium am 20. Januar endet, fordert Amerikas Chefdiplomat Mike Pompeo die Volksrepublik China heraus: Die Vereinigten Staaten erklären die selbstauferlegten Beschränkungen im Umgang ihrer Diplomaten und Regierungsvertreter mit ihren Amtskollegen in Taiwan für beendet. "Die Regierung hatte diese Maßnahmen einseitig ergriffen, um das kommunistische Regime in Peking zu beschwichtigen", sagte Außenminister Pompeo am Samstag.

Gemäß seines "Ein China"-Prinzips beansprucht Peking das eigenständige, demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz und verlangt von internationalen Partnern, keine offiziellen Kontakte mit der Regierung in Taipeh zu pflegen. Um keinen Bruch mit der Volksrepublik zu riskieren, kommen viele Staaten dem offiziell nach, etwa die Bundesrepublik, bislang auch die USA. Das ändere sich nun, so Pompeo: "Die Regierung der Vereinigten Staaten unterhält Beziehungen zu inoffiziellen Partnern auf der ganzen Welt, und Taiwan ist keine Ausnahme. Mit der heutigen Erklärung wird anerkannt, dass die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan nicht durch selbstauferlegte Beschränkungen unserer ständigen Bürokratie gefesselt werden müssen und sollten", sagte er.

Unter Trump wurden die USA zu Taiwans engstem Verbündeten

Unter der Regierung seines scheidenden Chefs, US-Präsident Donald Trump, haben sich die USA zu Taiwans stärkstem internationalen Verbündeten und Waffenlieferanten entwickelt. Die amerikanische UN-Botschafterin Kelly Craft wird kommende Woche Taiwan besuchen, um sich mit hochrangigen Regierungsvertretern zu treffen. Ein Schritt, der von China scharf kritisiert wird. Trump hat in seiner Amtszeit eine harte China-Politik verfolgt.

Dennoch baute Peking in dieser Zeit auch seine Autorität über die frühere britische Kronkolonie Hongkong weiter aus, die von der Volksrepublik unterstützte Stadtregierung drückte trotz vehementen Protesten von Demokratie-Aktivisten ein sogenanntes Sicherheitsgesetz durch. Wie befürchtet nutzen die Hongkonger Behörden das neue Gesetz für ein schärferes Vorgehen gegen die Opposition und verhafteten vergangene Woche etwa 55 Menschen, die an von der Demokratiebewegung organisierten Vorwahlen teilgenommen hatten.

Gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Großbritannien, Kanada und Australien veröffentlichte US-Außenminister Pompeo ebenfalls am Samstag eine Stellungnahme, in der die vier Staaten ihre "ernste Besorgnis" angesichts der Verhaftungen aussprachen. Das neue Sicherheitsgesetz wird in der Erklärung als Bruch jener Vereinbarungen bezeichnet, in denen Peking Großbritannien vor der Rückgabe Hongkongs zugesichert hatte, das politische System der Kronkolonie unangetastet zu lassen.