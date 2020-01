Taiwans Generalstabschef Shen Yi-ming und sieben weitere Militärangehörige sind bei einem Hubschrauberunglück im Norden des Landes ums Leben gekommen. Fünf weitere Passagiere überlebten und wurden in Krankenhäuser gebracht, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte. Präsidentin Tsai Ing-wen sprach den Hinterbliebenen ihr Beileid aus und sagte für drei Tage alle Wahlkampfauftritte ab. Die 63-Jährige tritt am 11. Januar für die Fortschrittspartei zur Wiederwahl an. Sie regiert seit 2016. General Shen sei auf dem Weg zu einem Truppenbesuch im Osten der Inselrepublik gewesen, hieß es weiter. Das Ministerium kündigte eine Untersuchung an.