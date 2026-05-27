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SZ-Podcast „China und wir“Taiwan:  Leben mit dem Feind

Podcast „China und wir“.
Podcast „China und wir“. Foto: SZ

China will Taiwan annektieren – auch mit Gewalt. Wie lebt es sich mit dieser Bedrohung?

Lea Sahay und Gregor Scheu

Taiwan ist einer der gefährlichsten Orte der Welt. Denn Peking will, dass die Insel Teil der Volksrepublik wird. Notfalls mit Gewalt.

Im Gegensatz zum chinesischen Festland ist Taiwan heute eine Demokratie, mit freien Wahlen, offener Gesellschaft und einer eigenen politischen Identität. Die Ansprüche Pekings sind somit auch eine Systemfrage.

Wie ist der Status? Würde es zwangsläufig zum Krieg um die Insel kommen? Und was würde ein Krieg für uns in Europa bedeuten? Darüber sprechen die China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung, Lea Sahay und Gregor Scheu, in der vorerst letzten Folge von „China und wir“, einer vierteiligen Podcastserie der SZ über die neue Weltmacht und wie sie auch uns in Europa verändert.

Zum Weiterhören und -sehen:

„China und wir“ können Sie auch sehen: Den Videopodcast finden Sie bei Spotify, auf Youtube oder auf sz.de.

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