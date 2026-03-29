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Andreas Fuldas „Wenn China angreift“Attacke vor aller Augen

Lesezeit: 4 Min.

Ganz öffentlich: Eine chinesische Militärübung vor Taiwan wird im Dezember 2025 auf einem großen Bildschirm auf Pekings Straßen vorgeführt.
Ganz öffentlich: Eine chinesische Militärübung vor Taiwan wird im Dezember 2025 auf einem großen Bildschirm auf Pekings Straßen vorgeführt. Tingshu Wang/Reuters

Der Chinaforscher Andreas Fulda hat ein wissenschaftlich-literarisches Szenario entworfen, wie Peking 2027 nach Taiwan greifen könnte. Ein aufrüttelndes Buch – spätestens jetzt lässt sich die Gefahr nicht mehr leugnen.

Rezension von Lea Sahay

Die Sache ist klar. Wenn es nach der chinesischen Regierung geht, soll Taiwan Teil der Volksrepublik werden, notfalls mit militärischer Gewalt. Staats- und Parteichef Xi Jinping spricht von einem „unvermeidlichen Trend“. Beim Besuch von Friedrich Merz in Peking im Februar soll er genau damit eingestiegen sein: mit historischen Ansprüchen und Abhandlungen, wie sie alle ausländischen Staatschefs inzwischen vorgetragen bekommen. Währenddessen schickt China immer mehr Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan.

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