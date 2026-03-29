Die Sache ist klar. Wenn es nach der chinesischen Regierung geht, soll Taiwan Teil der Volksrepublik werden, notfalls mit militärischer Gewalt. Staats- und Parteichef Xi Jinping spricht von einem „unvermeidlichen Trend“. Beim Besuch von Friedrich Merz in Peking im Februar soll er genau damit eingestiegen sein: mit historischen Ansprüchen und Abhandlungen, wie sie alle ausländischen Staatschefs inzwischen vorgetragen bekommen. Währenddessen schickt China immer mehr Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan.