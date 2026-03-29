Die Sache ist klar. Wenn es nach der chinesischen Regierung geht, soll Taiwan Teil der Volksrepublik werden, notfalls mit militärischer Gewalt. Staats- und Parteichef Xi Jinping spricht von einem „unvermeidlichen Trend“. Beim Besuch von Friedrich Merz in Peking im Februar soll er genau damit eingestiegen sein: mit historischen Ansprüchen und Abhandlungen, wie sie alle ausländischen Staatschefs inzwischen vorgetragen bekommen. Währenddessen schickt China immer mehr Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan.
Andreas Fuldas „Wenn China angreift“Attacke vor aller Augen
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Der Chinaforscher Andreas Fulda hat ein wissenschaftlich-literarisches Szenario entworfen, wie Peking 2027 nach Taiwan greifen könnte. Ein aufrüttelndes Buch – spätestens jetzt lässt sich die Gefahr nicht mehr leugnen.
Rezension von Lea Sahay
Carlo Masala: „Wenn Russland gewinnt“:Die Welt von morgen
Carlo Masala erzählt seine Thesen vom anstehenden Test der Nato durch Russland literarisch ausgeschmückt als finsteres Zukunftsszenario. Warum das gerade genau richtig ist.
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