Zum Hauptinhalt springen

Südchinesisches MeerChina demonstriert seine Macht vor Taiwan

Lesezeit: 3 Min.

Bedrohung am Horizont: Ein chinesisches Schiff vor Taiwans Küste ist ein Signal auch Richtung Tokio und Manila.
Bedrohung am Horizont: Ein chinesisches Schiff vor Taiwans Küste ist ein Signal auch Richtung Tokio und Manila. Taiwan Ministry of Defense/AP

Peking schickt seine Küstenwache zu der Insel, die es als abtrünnige Republik ansieht. Die Spannungen in der Region steigen.

Von David Pfeifer, Tokio

Wie lange das mit Taiwan noch gut geht, das fragen sich derzeit viele Beobachter im asiatischen Raum. Am Wochenende patrouillierte die chinesische Küstenwache vor der Insel, die Peking als abtrünnige Republik ansieht. Man muss das wohl als Machtdemonstration werten, nicht nur gegenüber Taiwan, sondern auch gegenüber Tokio und Manila.

Zur SZ-Startseite

SZ-Podcast „China und wir“
:Taiwan:  Leben mit dem Feind

China will Taiwan annektieren – auch mit Gewalt. Wie lebt es sich mit dieser Bedrohung?

Von Lea Sahay und Gregor Scheu

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite