Wie lange das mit Taiwan noch gut geht, das fragen sich derzeit viele Beobachter im asiatischen Raum. Am Wochenende patrouillierte die chinesische Küstenwache vor der Insel, die Peking als abtrünnige Republik ansieht. Man muss das wohl als Machtdemonstration werten, nicht nur gegenüber Taiwan, sondern auch gegenüber Tokio und Manila.