Interview von Kai Strittmatter, Taipeh

Detailansicht öffnen "Hongkong war nur der Anfang": Außenminister Joseph Wu sieht Taiwan an der Front im Wettbewerb der Systeme. (Foto: Daniel Ceng Shou-Yi/IMAGO)

Taiwan, die in der Vergangenheit oft vergessene Insel, ist seit Russlands Angriff auf die Ukraine ins Scheinwerferlicht gerückt. Die "Republik China auf Taiwan" ist seit dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs 1949 de facto ein unabhängiger Staat, wird auf Druck Pekings international aber kaum anerkannt. Chinas starker Mann Xi Jinping sieht Taiwan als Teil Chinas und schließt auch eine gewaltsame Eroberung nicht aus. Der 68-jährige Joseph Wu war Akademiker gewesen, ehe er 2002 in die taiwanische Politik wechselte, Außenminister ist er seit Februar 2018. In einem Eck von Joseph Wus Büro in Taipeh steht eine ukrainische Fahne, daneben liegt ein Paar Boxhandschuhe, signiert von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew.