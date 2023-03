Im Beisein von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und des taiwanischen Wissenschaftsministers Tsung-Tsong Wu ist an diesem Dienstag in Taipeh eine Vereinbarung unterzeichnet worden. Deutschland und Taiwan wollen in der Forschung und Technologie enger zusammenarbeiten, heißt es in dem Papier.

Die FDP-Politikerin nannte Taiwan einen "Wertepartner", auch mit Blick auf die Forschung. Sie verwies dabei etwa auf Wissenschaftsfreiheit und Transparenz.

Die Reise stößt in der demokratischen Inselrepublik auf großes öffentliches Interesse. Stark-Watzingers Besuch ist der erste deutsche Ministerbesuch seit 26 Jahren. China hatte vorab sein Missfallen ausgedrückt. Für Peking gehört Taiwan zur Volksrepublik, die Insel selbst betrachtet sich längst als unabhängig.

Wu sagte, es sei völlig normal, dass sich die Verantwortungsträger von zwei Ländern austauschen. Und als ein freies und demokratisches Land, werde Taiwan dieses Recht auch in Zukunft ausüben. Stark-Watzinger nannte es eine "große Freude und Ehre", die erste Ministerin seit 26 Jahren zu sein, die Taiwan besuche. Sie betonte aber erneut, bei dem Besuch gehe es um einen "fachlichen Austausch".

Die FDP-Politikerin trifft auf ihrer zweitägigen Reise Vertreter aus Wissenschaft, Forschung, Bildung sowie Regierungsvertreter aus diesem Bereich. Themen sind unter anderem Zusammenarbeit in der Batterieforschung, bei sogenanntem grünen Wasserstoff und Halbleiterforschung. Taiwan gehört zu den weltweit wichtigsten Halbleiter-Herstellern.