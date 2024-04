Von Florian Müller

Als der frühere taiwanische Präsident Ma Ying-jeou am Montag die Marco-Polo-Brücke in Peking besuchte, hatte er eine wichtige Botschaft zu verkünden: "Es gibt keine Gewinner im Krieg und keine Verlierer im Frieden." An der Brücke waren 1937 die ersten Schüsse gefallen, die den Beginn der japanischen Invasion in China markierten. Zu verhindern, dass irgendwann chinesische Soldaten in Taiwan einfallen, sieht Ma als seine wichtigste Mission.