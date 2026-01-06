China verschärft im Streit über Taiwan sein Vorgehen gegen Japan. Mit sofortiger Wirkung werde der Export sogenannter Dual-Use-Güter nach Japan verboten, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Handelsministeriums hervorging. Demnach sind Ausfuhren an militärische Nutzer oder für Zwecke, die zur Stärkung der militärischen Fähigkeiten Japans beitragen, untersagt. Organisationen oder Einzelpersonen aus jedem Land, die gegen das Verbot verstoßen, würden zur Verantwortung gezogen, hieß es in der Erklärung weiter. Dual-Use-Güter sind Produkte, Technologien oder Software, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Ein Vertreter der japanischen Regierung nannte den Schritt „symbolisch“.