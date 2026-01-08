Zum Hauptinhalt springen

ChinaWie Peking die Schlinge um Taiwan immer enger zieht

Lesezeit: 4 Min.

Auf einer riesigen Leinwand läuft Ende 2025 in Peking ein Bericht über Chinas Militärmanöver rings um Taiwan.
Auf einer riesigen Leinwand läuft Ende 2025 in Peking ein Bericht über Chinas Militärmanöver rings um Taiwan. (Foto: Tingshu Wang/REUTERS)

In steigender Frequenz schickt China seine Streitkräfte zu Manövern in die Taiwanstraße – mit dem Ziel, die eigene Präsenz dort zu normalisieren. Die Proteste anderer Staaten kalkuliert Peking längst ein.

Von Lea Sahay, Peking

Es kommt fast einem Ritual nahe, wenn man dieses Wort benutzen will, um ein militärisches Manöver zu umschreiben – ein Manöver, das den tödlichen Angriff auf eine Insel mit 24 Millionen Einwohnern erprobt: Die jüngste chinesische „Großübung“ rund um Taiwan begann kurz vor Neujahr und fand an fünf Orten rund um die Insel statt. Es war die sechste größere Übung seit 2022. Zum Einsatz kamen 28 Zerstörer und Fregatten sowie 130 Kampfflugzeuge und Drohnen, die eine Blockade der Insel simulierten.

