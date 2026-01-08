Es kommt fast einem Ritual nahe, wenn man dieses Wort benutzen will, um ein militärisches Manöver zu umschreiben – ein Manöver, das den tödlichen Angriff auf eine Insel mit 24 Millionen Einwohnern erprobt: Die jüngste chinesische „Großübung“ rund um Taiwan begann kurz vor Neujahr und fand an fünf Orten rund um die Insel statt. Es war die sechste größere Übung seit 2022. Zum Einsatz kamen 28 Zerstörer und Fregatten sowie 130 Kampfflugzeuge und Drohnen, die eine Blockade der Insel simulierten.
ChinaWie Peking die Schlinge um Taiwan immer enger zieht
Lesezeit: 4 Min.
In steigender Frequenz schickt China seine Streitkräfte zu Manövern in die Taiwanstraße – mit dem Ziel, die eigene Präsenz dort zu normalisieren. Die Proteste anderer Staaten kalkuliert Peking längst ein.
Von Lea Sahay, Peking
Lesen Sie mehr zum Thema