Es kommt fast einem Ritual nahe, wenn man dieses Wort benutzen will, um ein militärisches Manöver zu umschreiben – ein Manöver, das den tödlichen Angriff auf eine Insel mit 24 Millionen Einwohnern erprobt: Die jüngste chinesische „Großübung“ rund um Taiwan begann kurz vor Neujahr und fand an fünf Orten rund um die Insel statt. Es war die sechste größere Übung seit 2022. Zum Einsatz kamen 28 Zerstörer und Fregatten sowie 130 Kampfflugzeuge und Drohnen, die eine Blockade der Insel simulierten.