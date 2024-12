Das taiwanesische Verteidigungsministerium hat am Sonntag von einer Verdopplung auf 16 chinesische Kriegsschiffe in der Nähe der taiwanesischen Insel gesprochen. Sicherheitskreisen zufolge wird eine neue Runde von Militärmanövern erwartet. China reagierte verärgert auf den Besuch des taiwanesischen Präsidenten, Lai Ching Te, in Hawaii und dem US-Territorium Guam.