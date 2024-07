Während in Washington D.C. die Nato ihr 75-jähriges Bestehen feiert, hält China, einer der größten Rivalen des Bündnisses, eine große Militärübung vor der Inselrepublik Taiwan ab. Das ist per se nichts Ungewöhnliches, Peking schickt zurzeit beinahe täglich Jets zu Übungen in die Meerenge zwischen China und Taiwan. In den vergangenen 24 Stunden zählte das taiwanische Verteidigungsministerium allerdings 66 Militärflugzeuge – ein Rekordwert in diesem Jahr, wie die Behörde mitteilte.