möchte sich Taiwan einverleiben. China hat erneut eine groß angelegte Militärübung rund um Taiwan gestartet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, habe das Manöver „Mission Gerechtigkeit 2025“ begonnen. Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Ein Sprecher des Militärs bezeichnete die Übungen als „ernste Warnung“ an „separatistische“ Kräfte. Das Manöver folgt auf neue Spannungen mit den USA, nachdem Washington ein großes Waffenpaket für Taiwan bekanntgegeben hatte. Peking zählt die Inselrepublik zu seinem Territorium, obwohl sie seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen. Taiwan verurteilte die erneuten chinesischen Militäraktivitäten scharf.