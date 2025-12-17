Taiwan hat einen Rekord chinesischer Militärflugzeuge um den ostasiatischen Inselstaat verzeichnet. Bis einschließlich 15. Dezember seien in diesem Jahr 3570 Maschinen verschiedener Typen in das Gebiet um Taiwan eingedrungen, verglichen mit 3070 im gesamten Jahr 2024, berichtete das Nationale Sicherheitsbüro (NSB) im taiwanischen Parlament in Taipeh. Der Bericht unterstrich die erhöhte Spannung in der Taiwanstraße sowie östlich und südlich der Inselrepublik, die Peking für sich beansprucht und an die Volksrepublik China binden will. NSB-Direktor Tsai Ming-yen verwies auf 39 „gemeinsame Kampfpatrouillen“ chinesischer Marineschiffe. Diese sollten die Alarm- und Reaktionsmuster in der Taiwanstraße prüfen.