Beunruhigende, ja schockierende Nachrichten und Clips sind das, die in Taiwans sozialen Medien, aber auch in seinen Zeitungen in den vergangenen Monaten zirkulierten, während das Land sich vorbereitet auf die Wahl eines neuen Präsidenten Mitte Januar: Die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen mischt in Kryptowährungsgeschäften mit. Außerdem bereitet sie ihre Flucht aus Taiwan vor, sollte es zum Konflikt mit China kommen. Ihr Vizepräsident William Lai, der als Präsidentschaftskandidat antritt und in Umfragen in Führung liegt, ist bereit, einen Krieg mit China zu riskieren, hat aber seine eigenen Kinder vorsorglich in die USA gebracht. Die USA haben Taiwan mit der Produktion von Biowaffen beauftragt .

Die Sache ist nur die: Alle diese Nachrichten sind erfunden.

Die blühende Demokratie ist Peking ein Dorn im Auge

Kaum ein Land ist dem Ansturm von Desinformationskampagnen so ausgesetzt wie Taiwan. Das Digital Society Project der Stockholmer Universität identifizierte Taiwan und Litauen als die beiden Länder, die weltweit am meisten von anderen Regierungen - China und Russland - mit Fake News bombardiert wurden. Chinas Kommunistische Partei hat zuletzt die Rhetorik verstärkt, wonach man Taiwan bald ins chinesische Reich heimholen werde. Die blühende Demokratie ist ihr ein Dorn im Auge, ebenso die Tatsache, dass nur mehr eine Minderheit auf Taiwan sich als Chinesen bezeichnet - vor allem aber sind es die Politiker der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei DPP, die Chinas Propaganda als Spalter des Vaterlands identifiziert hat.

Taiwan sei "seit jeher Pekings Versuchslabor für Informationskriegsführung" heißt es in einer Studie der amerikanischen Denkfabrik Rand. Folge sei eine "Verschärfung der politischen und sozialen Polarisierung in Taiwan".

Detailansicht öffnen Sie betreibe Kryptowährungsgeschäfte und bereite ihre Flucht aus Taiwan vor, verbreiteten Fake News über Präsidentin Tsai Ing-wen. (Foto: Ceng Shou Yi/imago images/NurPhoto)

Der Facebook-Mutterkonzern Meta verkündete erst im August, er habe "die weltweit größte bekannte plattformübergreifende verdeckte Beeinflussungsoperation" ausgehoben: Meta löschte unter anderem mehr als 7700 Facebook-Konten, von denen aus Peking- und KP-freundliche Narrative Richtung Taiwan und anderswo geschickt wurden. Der Konzern erklärte, man habe "Verbindungen zu chinesischen Sicherheitsbehörden" entdeckt. Taiwans Nationales Sicherheitsbüro berichtete im Sommer, die Zahl der Fake News habe sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfacht.

Es lohnt sich, nach Taiwan zu schauen. Das Land biete "ein wertvolles Beispiel, um die möglichen künftigen Vorstöße der KPCh in anderen Ländern zu verstehen", heißt es in einer Desinformationsstudie der Berliner China-Denkfabrik Merics. Aber das ist nicht der einzige Grund. Taiwan ist in diesem Ansturm "kognitiver Kriegsführung", wie es Taiwans Regierung nennt, nicht nur Opfer: Das Land nennt heute ein weltweit einzigartiges Ökosystem zivilgesellschaftlicher Organisationen sein Eigen, die sich dem Kampf gegen Desinformation und der Aufklärung der Bürger verschrieben haben.

Anders als zum Beispiel in Indien sind dabei chinesische Plattformen in Taiwan nicht verboten. Vor allem die jungen Taiwaner surfen auf Tiktok, auf Douyin und Xiaohongshu, der chinesischen Antwort auf Instagram. Plattformen sind das, auf denen junge Nutzer zuletzt überschwemmt wurden mit Botschaften wie jener, wonach jede Stimme für die regierende DPP eine Stimme für den Krieg sei.

Die Bürger wehren sich mit einem Heer freiwilliger Faktenchecker

Taiwan aber ist eine junge Demokratie, die ersten freien Wahlen gab es erst 1996, die Erinnerung an die nationalistische Diktatur ist noch frisch - jeder Versuch einer Einhegung des Desinformationsdschungels wird misstrauisch beobachtet als möglicher Eingriff in die Meinungsfreiheit. Im vergangenen Jahr erst scheiterte Taiwans Regierung mit ihrem Versuch, soziale Medien nach europäischem Vorbild in einem "Digital Intermediary Services Act" zu regulieren.

Stattdessen wehrt sich die Zivilgesellschaft. So hat Taiwan ein Heer freiwilliger Faktenchecker, organisiert in Gruppen wie dem Taiwan Factcheck Centre. Ihre Erkenntnisse füttern eine Reihe von Chatbots wie "Cofacts", die eingebettet sind etwa in Taiwans populärsten Messenger- und Chat-Dienst Line. Erziehung zur Medienkompetenz von Schülern begann in Taiwan früher als anderswo. In Bussen in der Hauptstadt Taipeh ermahnen Clips die Passagiere: "Sei skeptisch gegenüber der Quelle einer Nachricht." Und gleich zwei große NGOs - Doublethink Lab und IORG - befassen sich heute mit dem Tracking ausländischer Desinformationskampagnen.

"Wir sind alle emotional sehr motiviert", sagt Yu Chihao, Gründer der Plattform IORG, bei einem Gespräch in Taipeh. Es geht ihnen um die Demokratie, um ihre Heimat, die unter dem Schatten der Bedrohung durch China lebt. Auslöser für sein Engagement, sagt Yu seien zum einen die Wahlen 2018 gewesen, als China erstmals massiv versuchte, sich einzumischen. "Und dann war es die Flut an Fake News, die mir plötzlich in meiner eigenen Familie begegneten", sagt Yu. Er erzählt von seiner Großmutter und seinen Onkeln, Akademiker, die mit einem Mal ihre Bewunderung für Chinas KP-Chef Xi Jinping und den Aufstieg Chinas in der Welt kundtaten.

Detailansicht öffnen Auch William Lai, Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Fortschrittspartei, soll mit Fake News diskreditiert werden. (Foto: Annabelle Chih/Getty Images)

Yu gründete IORG 2019, in einem ersten Bericht analysierte die Gruppe den Weg von Daten- und Nachrichtenströmen aus chinesischen Plattformen wie Weibo oder Wechat hinein in taiwanische Facebookgruppen. Der Bericht beschrieb auch die Rolle "lokaler Kollaborateure": taiwanische Influencer oder Medien, die als Verteiler fungieren.

In einem neueren Bericht greift IORG ein zentrales Ziel chinesischer Desinformation heraus: Es geht Peking darum, Misstrauen gegen die USA zu säen, den einzigen militärischen Alliierten, den das international isolierte Taiwan hat und auf dessen Unterstützung es im Falle eines chinesischen Angriffs angewiesen wäre. Die Botschaften dieser Fake News: Die USA werden Taiwan im Stich lassen, wie sie es mit Afghanistan taten. Die USA sind zu schwach, um Taiwan zu schützen. Die USA planen, den taiwanischen Chipkonzern TSMC in die Luft zu jagen. Sie werden Taiwan zum Schlachtfeld machen.

Die angebliche Enthüllung, es gebe ein Biowaffenlabor, das Taiwans Regierung auf Befehl Washingtons aufbaue, stammte dabei nicht einmal aus den sozialen Medien - sie fand sich im Juli auf der Titelseite der großen Zeitung United Daily News, die sie als Beleg offensichtlich gefälschter Dokumente präsentierte.

"Das ist das Hauptschlachtfeld: Die Angst, die Ungewissheit und der Zweifel sollen uns nachts wach halten", sagte Audrey Tang, Taiwans Ministerin für Digitales, unlängst der New York Times. Das Wichtigste für Taiwan sei, "flink und wendig" zu bleiben. Kurz vor den Wahlen gilt das mehr denn je.