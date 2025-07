In Taiwan ist der Versuch gescheitert, ein Fünftel der Abgeordneten des Parlaments per Abstimmung aus dem Amt zu entfernen. Alle 24 zur Abwahl stehenden Parlamentarier der größten Oppositionspartei Kuomintang (KMT) überstanden das Votum, wie taiwanische Medien unter Berufung auf die Stimmauszählung berichteten. Für die Regierungspartei DPP von Präsident Lai Ching-te ist das Ergebnis ein Rückschlag. Sie hatte bei der Wahl im vergangenen Jahr ihre Mehrheit im Parlament verloren und wirft China eine „beispiellose“ Einmischung in die Abwahl vor. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz.