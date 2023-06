"Feuer und Flamme der Repression", rufen Sprechchöre am Samstag in Leipzig - am Abend brennen Barrikaden.

Von Iris Mayer, Leipzig

Am Tag mit X steht Jule Nagel im Leipziger Süden und schaut über den Alexis-Schumann-Platz. "Sieht friedlich aus", sagt die Linken-Abgeordnete am Samstagnachmittag mit Blick auf 1500 Menschen, die sich unter dem Motto "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig" eingefunden haben. Die sieht Nagel auf skandalöse Weise eingeschränkt. Denn die Stadt Leipzig hat die eigentlich geplante Großdemo schon am Donnerstag verboten, zu massiv sei die Gefahr für die öffentliche Sicherheit.