Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat Bürgerinnen und Bürger zu mehr ehrenamtlichem Engagement ermutigt. „Wer etwas für andere tut, tut damit auch etwas für sich selbst“, sagte er in Berlin. Derjenige erlebe, dass man etwas bewegen könne, und lerne Menschen kennen, die man sonst vielleicht niemals getroffen hätte. Das Ehrenamt sei ein „Geschenk“ für jeden persönlich, „vor allen Dingen aber auch für uns als Gesellschaft“, sagte Steinmeier. Traditionsgemäß vergab er anlässlich des Tags des Ehrenamts (5. Dezember) am Montag Verdienstorden an besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger. Ausgezeichnet wurden elf Frauen und neun Männer, die sich unter anderem für die Integration Zugewanderter, europäische Verständigung, den interreligiösen Dialog, die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte oder für Kulturförderung vor Ort engagieren. Dabei warb Steinmeier erneut für die Initiative „Ehrentag“, in deren Rahmen er für 2026 erstmals dazu aufruft, am Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai für andere aktiv zu werden. „Jede und jeder kann mitmachen, jeder kann eine Sache tun, die das Leben für andere etwas besser macht“, sagte er.